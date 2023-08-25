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        Haberler Ekonomi Borsa Ebebek halka arz ne zaman? Ebebek halka arz fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var? - Borsa Haberleri

        Ebebek halka arz oluyor! Ebebek halka arz ne zaman ve hangi bankalarda var?

        Ebebek Mağazacılık A.Ş.'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Ebebek halka arzı ile 40.000,000 TL nominal değerli paylar 46,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. İşletme sermayesi yüzde 35 oranında olan Ebebek'in halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,8 milyar TL olması bekleniyor. Ebebek halka arzda toplam 40.000.000 TL nominal değerli paylar, 46,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. İşte Ebebek halka arz tarihleri, fiyatı ve bulunduğu bankalar hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 12:44 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:44
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        • 1

          Ebebek halka arz tarihleri, fiyatı ve bulunduğu bankalar araştırılmaya başlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bebek ve çocuk mağazası Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına izin verdi. 136.000,00 TL olan sermayesini arz yoluyla 24.000,00 TL artıracak olan Ebebek mevcut sermayesini 160.000,00 YL'ye çıkaracak. Ebebek halka arzda Topbaş ailesi mensupları, Halil Erdoğmuş, Fatma Zehra Ülker ve Kamal Anthony Hatoum'a ait olan 15 milyon TL'lik Tnominal tutarda hisse satılacak. İşte Ebebek halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          EBEBEK HALKA ARZ OLUYOR!

          SPK tarafından yayımlanan haftalık bültende bu hafta bir şirketin halka arz başvurusuna onay verildi.

          Ebebek Mağazacılık A.Ş.’nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Buna göre Ebebek, 136.000.00 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 24.000.000 TL artırarak 160.000.000 TL’ye çıkaracak.

        • 3

          EBEBEK HALKA ARZ ŞEKLİ

          Ebebek halka arzında ayrıca mevcut ortaklardan Ahmet Afif Topbaş’ın sahip olduğu 8.387.005 TL nominal değerli, Mahmud Muhammed Topbaş’ın sahip olduğu 1.692.116 TL nominal değerli, Musa Topbaş’ın sahip olduğu 1.676.572 TL nominal değerli, Halil Erdoğmuş’a ait 1.073.359 TL nominal değerli, Fatma Hande Topbaş’ın sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli, Fatma Zehra Ülker’e ait 750.000 TL nominal değerli ve Kamal Anthony Hatoum’un sahip olduğu 1.670.948 TL nominal değerli B Grubu paylar olmak üzere 16.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa sunulacak.

        • 4

          Böylece Ebebek halka arzında toplamda 40.000.000 TL nominal değerli paylar, 46,5 TL sabit fiyattan sartışa sunulacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %29,41 olması beklenirken halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,8 milyar TL olacak.

        • 5

          EBEBEK FONU KULLANIM YERLERİ

          Ebebek halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere elde edilecek fonun kullanım yerleri şu şekilde:

          Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışı ve online kanal yatırımları: %55

          Yenilenebilir enerji yatırımları: %10

          İşletme sermayesi: %35

        • 6

          Kuzugrup halka arzı tamamlandı

          Bu hafta halka arz sürecinde talep toplayan Kuzugrup Gayrimenkul, toplamda 2.085.695 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirdi. Kuzugrup halka arzında paylar, 20,76 TL’den satılırken halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL oldu.

          Halka arz sürecini tamamlayan şirketin önümüzdeki hafta KZGYO koduyla Borsa İstanbul'da işlemlere başlaması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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