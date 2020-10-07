EBA'ya bağlanmakta sorun yaşayan köy çocuklarının internet problemi çözülüyor - AĞRI

İl merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Çobanbey köyüne bağlı 18 haneli Arap Komu mezrasında yaşayan ve GSM şebekelerinin çekmemesi nedeniyle EBA'ya bağlanmak için dağa çıkan öğrenciler, bu sıkıntılarının giderilmesi için çektikleri videoyla Belediye Başkanı Savcı Sayan'a seslerini ulaştırdı.
Öğrencilerin yaşadığı sıkıntıyı anlatan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Sayan da öğrencilerin bu sorunun giderilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile GSM operatörlerinin yetkilileriyle temasa geçti.Belediye Başkanı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorunun giderilmesi için ilgililerle görüştüğünü söyledi.Öğrenciler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Sayan, şöyle konuştu:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın danışmanları beni arayarak bu konuyla ilgili çalıştıklarını ve en kısa zamanda çözüm bulacaklarını söylediler. Bugün Turkcell bölge yetkilisi de bana gelerek en kısa zamanda sorunu çözeceklerini belirttiler. Böyle sorunları öğrenip çözmek bana mutluluk veriyor. Ben o kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Her zaman onların yanındayız, onların emrindeyiz ve hizmetkarlarıyız. İnşallah onları yarı yolda bırakmayız."
Sayan, çocukların okuyup vatana ve millete hayırlı evlatlar olacağını belirterek, baz istasyonu kurulduğu zaman gidip mezradaki çocuklara tablet ve bilgisayar konusunda yardımcı olacaklarını dile getirdi.Eğitimin öneminden bahseden Sayan, "Çünkü bizim çocuklarımızı şimdiden eğitmemiz lazım. Aksi takdirde ne kadar büyük acılar çektiğimizi bugünkü terör olaylarında görüyoruz. İnşallah bu çocuklar vatana, millete ve devlete faydalı olabileceklerdir. Bundan eminim, yeter ki onlara sahip çıkalım, imkansız bırakmayalım, başkalarının eline bırakmayalım. Oradaki çocukları heba etmeyelim. Gerisi çorap söküğü gibi gelir." dedi.Öğrencilerden Nazlıcan Gündoğdu ise bazı günlerde dağda da internetin çekmediğini ve bu yüzden derslerinden geri kaldıklarını anlattı.
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