21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
EBA TV ne zaman açılıyor? EBA TV frekans bilgileri öğrenci ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oldu. Koronavirüs sebebiyle okullarda başlatılacak olan uzaktan eğitim için kısa bir süre kaldı. Öğrenciler eba.gov.tr adresinden öğrenci girişi yaparak derslerine veya TRT EBA TV kanalından devam edebilecek.
EBA TV NE ZAMAN AÇILIYOR?
EBA TV, 23 Mart 2020 Pazartes, tarihinde açılacak. Kanal şu anda test yayın olarak devam ediyor.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT - TRT Eğitim kanalları, Test olarak yayında
Uydu: Türksat 4A
Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN EBA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim başlatılacak.
Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart tarihlerinde TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek.
TRT'den yapılacak eğitimlerde öğrenciler, bir program dahilinde kendilerine uygun saatlerde derslerini dinleyecek.
Veliler nasıl girecek?
EBA'ya veli olarak giriş yapabilmek için e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanılacak. Bilgiler girildikten sonra veliler, EBA Veli Sistemi ana ekranına ulaşabilecek. Henüz e-devlet şifresi olmayan veliler, PTT şubelerinden bu şifreyi edinebilecek.
EBA ücretsiz mi?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve ücretsiz dijital eğitim platformu olan EBA'nın kullanılabilmesi için internet bağlantısı gerekiyor.
Türkiye'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği tüm EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkanı bulunuyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime başlanması nedeniyle GSM operatörleri, 3 GB'yi 6 ile 8 GB'ya kadar çıkardı.
Türk Telekom 8 GB, Vodafone 6 GB, Turkcell 6 GB interneti öğrencilerin kullanımına ücretsiz sunacak. Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e gönderecekler. Vodafone, tüm abonelere ücretsiz olarak tanımlama gerçekleştirdi. Turkcell ise dijital operatör ve bip uygulaması ile 3GB haricinde 6GB'a kadar hediye internet veriyor. Abonelere tanımlanan internetler sadece EBA'da geçerli olacak ve başka bir yerde kullanılamayacak.
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