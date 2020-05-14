EBA TV canlı yayın derslerini izleyin

EBA TV canlı yayını uzaktan eğitim sürecinin en önemli deneyimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden uzaktan olarak devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. 14 Mayıs Perşembe ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV canlı yayın dersleri ve detayları haberimizde...
EBA TV CANLI YAYIN İZLE 14 MAYIS 2020 PERŞEMBE
EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayın linkine tıkladıktan sonra sınıflarını seçerek dersleri izleyebilir.
EBA TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
EBA TV YAYIN AKIŞI 11 - 15 MAYIS 2020
EBA TV ilkokul ders programı
EBA TV ortaokul ders programı
EBA TV lise ders programı
TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ - AYARLARI
HD Alış Bilgileri
Polarizasyon: yatay (H)
Alış frekansı: 12.084 MHz
FEC: 2/3
Sembol oranı: 13.750
SD Alış Bilgileri
FEC: ¾
Sembol oranı: 30.000
Polarizasyon: dikey (V)
Alış frekansı: 11.916 MHz
TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal
TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal
TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal
TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal
TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal
TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal
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