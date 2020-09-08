EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden uzaktan olarak devam ediyor. 2020 - 2021 eğitim yılı için EBA TV üzerinden uzaktan eğitim dersleri başladı. Öğrenci ve veliler, EBA TV canlı ders programını ve TRT EBA TV frekans bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...