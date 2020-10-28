29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması "EBA TV 28 Ekim ve 29 Ekim ders var mı?" sorusunun sorulmasına sebep oldu. 29 Ekim Perşembe gününün tam gün, 28 Ekim Çarşamba gününün ise yarım gün resmi tatil olacağı biliniyor. Peki EBA TV 28 Ekim ve 29 Ekim ders olacak mı? TRT EBA TV 28 Ekim ve 29 Ekim canlı yayın olacak mı? EBA TV yayın akışı

28 EKİM VE 29 EKİM EBA TV CANLI DERS OLACAK MI?

Velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği şeylerden biri de "EBA TV 28 Ekim ve 29 Ekim ders olacak mı?" sorusu. EBA TV haftalık ders programına göre 28 Ekim Çarşamba günü dersler olduğu gibi devam edecek ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü EBA TV canlı ders yapılmayacak. EBA TV haftalık programda 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı özel yayını yapılacak.

EBA TV CANLI YAYIN AKIŞI

EBA TV CANLI YAYIN AKIŞI