Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği EBA TV haftalık ders programı belli oldu. Okullarda yüz yüze eğitim, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sene sonuna kadar durdurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. EBA TV 28 Aralık - 1 Ocak ders programı nedir? TRT EBA TV 28 Aralık - 1 Ocak

EBA TV 28 ARALIK - 1 OCAK İLKOKUL DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 28 ARALIK-1 OCAK İLKOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV 28 ARALIK - 1 OCAK ORTAOKUL DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 28 ARALIK-1 OCAK ORTAOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV 28 ARALIK - 1 OCAK LİSE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 28 ARALIK-1 OCAK LİSE YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

EBA TV CANLI GİRİŞ

TRT EBA TV GİRİŞ EKRANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.