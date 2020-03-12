12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sistemine yönelik önemli açıklamalar yaptı. Yaklaşık 1 hafta okullara gitmeyecek öğrenciler eba.gov.tr'den sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersleri takip edebilecek. Peki EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte EBA ile MEB e-kurs giriş ekranı 2020...
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR? EBA YENİ ŞİFRE ALMA
EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.
-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.
-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.
-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.
VELİLER EBA.GOV.TR'DEN TÜM AYRINTILARI TAKİP EDEBİLECEK
Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır. Tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler sözkonusu olacak. Bu bağlamda velilelerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr'den takip edebilirler.
ÖĞRENCİLERİMİZE TELEVİZYON VE İNTERNET TERCİHİ SUNULDU
Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim sistemi çalışmalar son haline getirilmiştir. Normal eğitim temposunda öğrencilerimiz isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler. Tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemle zengin etkileşimli dijital sistemimiz hazırdır. Herkese ücretsiz internet imkanı sağlanmıştı
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