EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA şifre oluşturma nasıl yapılır? soruları, uzaktan eğitimi süren öğrenci ve velilerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Öğrenciler aşağıdaki adımları takip ederek eba.gov.tr üzerinden EBA'ya giriş yapabilir...

EBA GİRİŞİ VE EBA ŞİFRE OLUŞTURMA

Öncelikle öğrenciler, EBA sistemine girmek için şifre oluşturmalıdır ve iki şekilde şifre oluşturma olanakları bulunmaktadır.

1 - İlk olarak internet üzerinden eba.gov.tr ’ye girildikten sonra, önce ‘öğrenci’ butonuna sonra ‘EBA Hesabı Oluştur’ butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan ve ihtiyaç duyulmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası veya TC. Kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun için yapılacak işlem sırası şu şekildedir.

EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip ‘Giriş’ butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

Kendine ya da veline ait e-Posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ardından ‘Şifre Oluştur’ butonuna bas.

Sonrasında girmiş olduğun e- posta adresi ya da cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna bas.

Adımlar, eksiksiz olarak tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinin ardından ‘Gönder’ butonuna basıldığında ‘Ana Sayfaya ulaşılıyor.

EBA Giriş sayfası için tıklayın

2 - Bir diğerinde ise, işlem basamakları sırayla şöyle

EBA giriş ekranında TC kimlik numaranı ve velin ya da öğretmenin aracılığı ile edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir

Güvenlik kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna tıkla.

'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden size uygun olan herhangi birini seç ve ardından istenen bilgileri gir.

Aktivasyon adımını sırası ile geçtikten sonra karşına çıkacak ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet' e bas. Bu adımları eksiksiz olarak tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında direkt olarak ‘Ana Sayfa’ya ulaşılıyor.

"EBA GİRİŞ SAATLERİ

Milli Eğitim Bakanlığımızın salgına tedbir olarak çıkardığı EBA sisteminin aşırı yüklenmeden dolayı kilitlendiğini söylemiştik. Bu durumu önlemek için Milli Eğitim Bakanlığımız sınıf bazlı giriş sistemine geçiş yaptı artık her sınıf kendine tahsis edilmiş saat aralığında sisteme giriş yapabilecek ve sistem çökmeleri böylece engellenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çizelgeye göre 00:00 saatinden sabah 09:00 Saatlerine kadar hiçbir öğrenci sisteme erişemeyecek sadece öğretmenlerin erişimine açık olacaktır. Saat 21.00’dan 00.00 saatine kadar ise öğrenciler ve ilkokul öğrenci velileri sisteme giriş yapabilecektir. Eğer ilkokul öğrencisi velisi değilseniz yalnızca Pazar günleri sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında ders saati ve aralıkları değişmeye müsait olacağından sınıfınıza tahsis edilmiş saat aralığını eba.gov.tr sitesinden öğrenmek mümkündür.