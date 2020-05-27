EBA'nın yeni hafta ders programı

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EBA ders programı 27 - 29 Mayıs 2020 | TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise haftalık ders programı

EBA TV ile uzaktan eğitim için yeni ders programı yayınlandı. Bu hafta Ramazan Bayramı idrak edildiği için sadece 27 - 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde EBA'da ders olacak. İşte yeni EBA TV ilkokul, ortaokul lise haftalık ders programı

27.05.2020 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
EBA

EBA ders programında neler var? sorusu, uzaktan eğitime dahil olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerinin gündeminde. Bu hafta başında 2020 Ramazan ayı idrak edildiği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sadece 27 - 28 ve 29 Mayıs ders programı paylaşıldı. İşte EBA haftalık ders programı ve detaylar...

EBA TV DERS PROGRAMI (27 - 29 MAYIS)

EBA TV'nin yeni hafta ders programı paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders programı ve yayın akışı ile ilgili detayları paylaştı. İşte 27 - 29 Mayıs ders programı ve yayın akışı...

İLKOKUL DERS PROGRAMI EBA TV

ORTAOKUL DERS PROGRAMI EBA TV

LİSE DERS PROGRAMI EBA TV

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