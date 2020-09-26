EBA'dan derslerini takip edemeyen Yörük kızı Gülsüm'e tablet

AA

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin kırsalında yaşayan Yörük kızı Gülsüm'e ziyarette bulunup tablet ve çeşitli hediyeler verdi.

Tollu'ya teşekkür eden Gülsüm, tableti olmadığı için EBA üzerinden derslere bağlanamadığını, bu süreçte eğitiminden geri kalmamak için kitaptan çalıştığını belirtti.

Gülsüm, artık tabletine cep telefonu üzerinden sağlanan internetle bağlanıp derslerini takip edeceğini anlatarak, "Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum." dedi.

Tollu da Gülsüm'ün ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Gülsüm'ü milli ve manevi hassasiyetle donattıkları için, bu hassasiyetle bir evlat yetiştirdikleri için onları tebrik ediyorum. Asil milletimizin geleceğine çok ciddi katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.