EBA'dan canlı derslere katılabilmek için her gün 1 kilometre yürüyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilmesiyle öğrenciler dersleri Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan takip ediyor.
Kastamonu'nun merkeze bağlı Yürekveren köyünde yaşayan Duruçay Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Enes Karahasan da EBA TV'yi takip edip EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılıyor.
Okullardaki eğitime ara verilmesinin ardından EBA platformundan canlı yayınlanan derslere evde internet çekmediği için katılamayan Karahasan, köyde bir süre internetin çektiği yer aradı.
Daha sonra evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tarlada internetin çektiğini fark eden Karahasan, her gün buraya gelerek derslere katılmaya başladı.
Her gün çantasına kalem, defter, kitap ve canlı yayına bağlandığı annesinin telefonunu koyan Karahasan, yürüyerek tarlaya ulaşıyor. Karahasan'a bazı günler ailesi ve inekleri de eşlik ediyor.
Karahasan'ın bu davranışı köylülerden de büyük takdir topluyor.
"HAYVAN OTLATIRKEN DERS ÇALIŞIYORUM"
Enes Karahasan, koronavirüs sürecinin devam ettiğini ve dersleri EBA üzerinden takip ettiğini söyledi.
Evlerinin çukur bir alanda kalması nedeniyle internetin çekmediğini ifade eden Karahasan, "Kitabımı, defterimi, telefonumu çantama koyuyorum, 10-15 dakika yürüyorum. Buraya geliyorum, canlı dersimi telefondan açıp izliyorum. Sıklıkla buraya geliyorum. Buraya gelmediğimiz zamanlarda hayvan otlatmak için başka yerlere gidiyorum. Hayvan otlatırken ders çalışıyorum" dedi.
Tatil sürecinde derslerinin yanında anne ve babasına da yardımcı olduğunu anlatan Karahasan, "Okulların açılmasını çok istiyorum. Çünkü okulu çok özledim. Eve gittikten sonra da derslerimi tekrar ediyorum. Kaleci ya da bordo bereli olmak istiyorum. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'yi korumak istiyorum." diye konuştu.
"ENES DERSLERİNDE ÇOK BAŞARILI"
Enes'in babası Ahmet Karahasan ise oğlunun uzaktan eğitim sistemiyle derslerine devam ettiğini belirtti.
Evde internet imkanının olmadığını söyleyen baba Karahasan, "Oğlum evde internet çekmediği için internetin çektiği yerlere gidiyor. Evimiz çukurda kaldığı için mobil internet çekmiyor, çekmediği için bahçede, tarlada derse giriyor. Enes derslerinde çok başarılı, öğretmenleriyle iletişimi de çok iyi." ifadelerini kullandı.
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