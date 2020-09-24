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EBA canlı ders saatleri! İlkokul, ortaokul ve lise ders programı ve saatleri 24 Eylül 2020

EBA canlı ders saatleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci EBA üzerinden uzaktan eğitim almakta. 24 Eylül 2020 EBA ders programı ve ders saatleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA üzerinden açıklandı. İşte canlı ders programı...

24.09.2020 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
eba canlı ders saatleri

EBA ile uzaktan eğitim kaldığı yerden yarın devam edecek. 24 Eylül pazartesi günü EBA'da yer alacak dersler ve ders saatleri belli oldu. MEB tarafından yayınlanan ders programında ilkokul, ortaokul ve lise dersleri yer alıyor. Canlı ders saatleri için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

EBA Destek Noktası; hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

09.00İNGİLİZCE-4Classroom Rules
09.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler
10.00HAYAT BİLGİSİ-3Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-2)
10.30FEN BİLİMLERİ-3Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-2)
11.00HAYAT BİLGİSİ-2Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-2)
11.30TÜRKÇE-2Birey ve Toplum (Alfabetik Sıralama)
12.00OKUYORUM YAZIYORUMÇizgi Çalışmaları-3
12.30HAYAT BİLGİSİ-1Okulumuzda Hayat (Benzer ve Farklı Yönlerimiz-1)
13.00TÜRKÇE-1Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-1)
13.30TÜRKÇETanıtılan Sesi Ayırt Etme
14.00HAYAT BİLGİSİEvinin Yerini Tarif Etme
14.301-2-3-4 TBATBA KUŞAĞI
15.00İNGİLİZCE-4 (Tekrar)Classroom Rules
15.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler
16.00HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-2)
16.30FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-2)
17.00HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-2)
17.30TÜRKÇE-2 (Tekrar)Birey ve Toplum (Alfabetik Sıralama)
18.00OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)Çizgi Çalışmaları-3
18.30HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Okulumuzda Hayat (Benzer ve Farklı Yönlerimiz-1)
19.00TÜRKÇE-1 (Tekrar)Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-1)
19.30TÜRKÇE (Tekrar)Tanıtılan Sesi Ayırt Etme
20.00HAYAT BİLGİSİ (Tekrar)Evinin Yerini Tarif Etme
20.301-2-3-4 TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI
21.00YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Alev ERKİLET

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00TÜRKÇE-5Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
09.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5Allah (c.c.) Vardır ve Birdir, Allah (c.c.) Yaradandır
10.00TÜRKÇE-6Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
10.30MATEMATİK-6Doğal Sayılarla İşlemler
11.00TÜRKÇE-7Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
11.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7Görülen ve Görülemeyen Varlıklar
12.00TÜRKÇE-8Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
12.30MATEMATİK-8Çarpanlar ve Katlar
13.00ARAPÇA-8Kulüpler 1
13.30TÜRKÇEDinlediğini Anlama
14.00BECERİ ÖĞRETİMİEl Sanatları
14.30TBATBA KUŞAĞI
15.00TÜRKÇE-5 (Tekrar)Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
15.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)Allah (c.c.) Vardır ve Birdir, Allah (c.c.) Yaradandır
16.00TÜRKÇE-6 (Tekrar)Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
16.30MATEMATİK-6 (Tekrar)Doğal Sayılarla İşlemler
17.00TÜRKÇE-7 (Tekrar)Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
17.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)Görülen ve Görülemeyen Varlıklar
18.00TÜRKÇE-8 (Tekrar)Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
18.30MATEMATİK-8 (Tekrar)Çarpanlar ve Katlar
19.00ARAPÇA-8 (Tekrar)Kulüpler 1
19.30TÜRKÇE (Tekrar)Dinlediğini Anlama
20.00BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)El Sanatları
20.30TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI
21.00YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Alev ERKİLET

EBA LİSE DERS PROGRAMI

00.00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)Müzik Etkinlikleri 1
00.30MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)Kelime İşlemci Programı 1
09.00COĞRAFYA-9Doğa ve İnsan Etkileşimi
09.30KİMYA-9Kimyanın Bilim Olma Süreci - Kimya ve Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları
10.009-10-11-12 TBASanat
10.30COĞRAFYA-10Dünya'nın Tektonik Oluşumu
11.00KİMYA-10Kimyanın Temel Kanunları
11.30COĞRAFYA-11Biyoçeşitlilik
12.00KİMYA-11Atomun Kuantum Modeli
12.30COĞRAFYA-12Ekstrem Doğa Olayları
13.00KİMYA-12İndirgenme- Yükseltgenme Tepkimeleri
13.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12Din-Bilim İlişkisi
14.00DİNLER TARİHİ-121. Dinin Tanımı 2. Kurumsal Bir Yapı Olarak Din
14.30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-121. Kültür ve Medeniyet Kavramları
15.00KELAM-121. Kelam İlminin Tanımı, Konusu ve Amacı
15.30ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9Ölçme Uygulamaları 2
16.00SAĞLIK HİZMETLERİ 10Vücudun Temel Yapısı 1
16.30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği
17.00COĞRAFYA-9 (Tekrar)Doğa ve İnsan Etkileşimi
17.30KİMYA-9 (Tekrar)Kimyanın Bilim Olma Süreci - Kimya ve Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları
18.009-10-11-12 TBA (Tekrar)Sanat
18.30COĞRAFYA-10 (Tekrar)Dünya'nın Tektonik Oluşumu
19.00KİMYA-10 (Tekrar)Kimyanın Temel Kanunları
19.30COĞRAFYA-11 (Tekrar)Biyoçeşitlilik
20.00KİMYA-11 (Tekrar)Atomun Kuantum Modeli
20.30COĞRAFYA-12 (Tekrar)Ekstrem Doğa Olayları
21.00KİMYA-12 (Tekrar)İndirgenme- Yükseltgenme Tepkimeleri
21.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)Din-Bilim İlişkisi
22.00DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar)1. Dinin Tanımı 2. Kurumsal Bir Yapı Olarak Din
22.30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar)1. Kültür ve Medeniyet Kavramları
23.00KELAM-12 (Tekrar)1. Kelam İlminin Tanımı, Konusu ve Amacı
23.30ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Ölçme Uygulamaları 2


EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.

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