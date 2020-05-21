EasyJet, 15 Haziran’da bazı hatlarda uçuş başlatma hazırlığında

AA

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 15 Haziran tarihinden itibaren bazı hatlarda uçuşlara yeniden başlanacağı, kabin memurlarının ve tüm yolcuların maske takmasının zorunlu hale getirileceği bildirildi.

Açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren Londra’daki Gatwick havaalanından iç hatlarda Bristol, Birmingham, Liverpool, Newcastle, Edinburgh ve Belfast’a uçuşların yapılmasının planlandığı bildirildi.

Dış hatlarda ise sadece Fransa’nın Nice kentine uçuşun yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, haftada tüm destinasyonlara 189 uçuşun gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Şirket açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen EasyJet Üst Yöneticisi Johan Lundgren ise, “Bunlar son derece dikkatlice planlanarak atılacak küçük adımlar.” ifadesini kullandı.