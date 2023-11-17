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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Anadolu Efes: 92-76 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Anadolu Efes: 92-76 (MAÇ SONUCU)

        THY EuroLeague'in 9. haftasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Olimpia Milano'ya konuk olan Anadolu Efes, son periyottaki seriyle rakibine 92-76 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 00:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:58
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        Anadolu Efes son periyotta dağıldı!
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        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 9. haftasında konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Olimpia Milano'ya 92-76 yenildi.

        Lacivert-beyazlılarda 18 sayı, 7 ribauntla oynayan Clyburn ve 17 sayı üreten Thompson'un performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

        İtalyan temsilcisinde ise Shields 18 sayı, Hall 15 sayı, Mirotic 13 sayı, Melli ise 13 sayı, 10 ribauntla galibiyeti getiren oyuncu oldu.

        Deplasmandaki çift maç haftasını birer galibiyet ve mağlubiyetle kapatan Anadolu Efes'te toplam yenilgi sayısı 5'e çıktı. EA7 Emporio Armani ise 3. kez kazandı.

        Salon: Mediolanum Forum

        Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan), Robert Vyklicky (Çekya)

        EA7 Emporio Armani Olimpia Milano: Lo 11, Melli 13, Shields 18, Mirotic 14, Voigtmann 5, Poythress 6, Tonut 8, Ricci, Flaccadori, Hall 15, Hines 2, Bortolani

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        Anadolu Efes: Larkin 13, Clyburn 18, Thompson 17, Willis 8, Zizic 5, Beaubois 5, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz, Jones 8

        1. Periyot: 19-18

        Devre: 43-39

        3. Periyot: 63-61

        5 Faulle çıkanlar: 35.17 Jones (Anadolu Efes)

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