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        Haberler Ekonomi Teknoloji EA Sports FC 24 çıkış tarihi belli oldu! FIFA 24 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? - Teknoloji Haberleri

        EA Sports FC 24 çıkış tarihi belli oldu! FIFA 24 ne zaman çıkacak?

        Oyunseverler tarafından merakla beklenen FIFA 24 oyununun çıkış tarihi belli oldu. EA Sport ve FIFA arasındaki anlaşmanın sona ermesinin ardından 'FC 24' adıyla satışa çıkacak olan oyununun tanıtımı 13 Temmuz tarihinde yayınlandı. 2024 yılına yeni adıyla giriş yapacak olan FC 24 kısa süre içerisinde Steam listelerinde en çok satanlar listesine girdi. Peki, "FIFA 24 ne zaman çıkacak?" İşte FC 24 çıkış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 23:27 Güncelleme: 13.09.2023 - 23:27
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        FC 24 çıkış tarihi belli oldu!
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        FC 24 çıkış tarihi oyunseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. FİFA ile uzun süren sözleşmesinin sona ermesiyle isim değişikliğine giden FC 24, yeni adıyla raflardaki yerini alıyor. FC24'te 30'dan fazla lig, 100'den fazla stadyum ve 19.000'den fazla oyuncu yer alacak. Peki, "FIFA 24 ne zaman çıkacak?" İşte FC 24 hakkında tüm merak edilen soruların yanıt...

        EA SPORTS FIFA 24 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        EA Sports FC 24 29 Eylül Cuma günü çıkacak.

        YENİ İSİM YENİ OYNANIŞ

        Yeni ismi ile EA Sports FC 24, 1.199,99 TL'lik ön sipariş fiyatıyla Steam'in en çok satan oyunlar listesine yedinci sıradan girdi. Yeni oyunun öne çıkan özelliklerinden bir tanesi ise cinsiyet eşitliğini öne çıkartan yeni kadın futbolu özellikleri. Bir süredir bünyesinde kadın futbol takımlarını barındıran FIFA'nın yeni oyununda oyunseverler, kadın ve erkek futbolcuları aynı takım içerisinde karşılıklı oynatabilecek.

        Bunun yanı sıra oyunseverler EA Games'in FC24'te kullandığı Hypermotion teknolojisini de bu oyunda deneyimleyebilecekler.

        En son oyun içi fragmanı ve yeni bir HyperMotion V motorunun gösterilmesi hayranları yaklaşmakta olan oyuna hızlıca çekti. EA ilk olarak FIFA 22 ile HyperMotion teknolojisine geçmişti. Bir sonraki bölüm olan FIFA 23, HyperMotion 2.0 adlı yükseltilmiş bir sürüm aldı. Bununla birlikte, tüm sistem revizyonu ile EA Sports FC 24, bir HyperMotion V motoru ile yeni bir oynanışa sahne olacak.

        FIFA'nin yerine geçecek EA Sports FC, resmi çıkışını ise 29 Eylül'de gerçekleştirecek. Oyunun PC platformunda yer alan standart versiyonu 1199 TL'den satışa sunulurken, en pahalı versiyonu PlayStation için EA Sports FC 24 Ultimate Edition ise 1699 TL'den satılıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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