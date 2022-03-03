Oyundan bile çıkarıldılar!

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Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı sonrası Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan şirketler arasına oyun devleri de katıldı.

Futbol oyun serisi FIFA’nın yapımcısı EA Sports, Rusya milli takımı ile tüm Rus futbol kulüplerini EA Sports ürünlerinden çıkarma kararı aldı. Buna göre Rus takımları FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online’da artık yer alamayacak.

EA SPORTS: EK DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

EA Sports’tan konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“EA Sports, Ukraynalılar ile dayanışma içinde durmaktardır ve futbol dünyasında birçok ses gibi barış ve Ukrayna işgaline son çağrısı yapmaktadır. EA Sports, FIFA ve UEFA’daki ortaklarımıza uygun olarak Rusya Milli Takımı ve tüm Rus kulüplerinin FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online dahil olmak üzere EA Sports FIFA ürünlerinden çıkarmak için süreçleri başlattı."

Açıklama, "Oyunlarımızın diğer alanlarında da ilgili diğer değişiklikleri yapmayı aktif olarak değerlendiriyoruz. Topluluğumuzu yapılan her türlü işlek hakkında bilgilendireceğiz ve bu güncellemeler üzerinde çalışırken, oyunculara sabırları için teşekkür ederiz” denildi.

TEKNOLOJİDE DE YAPTIRIMLAR ARDI ARDINA GELDİ

Son bir haftada Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımlara teknoloji dünyası da adım adım katılmıştı. Önce sosyal medya kuruluşlarının harekete geçmiş, Facebook, Twitter ve YouTube Rus medya kanallarına yönelik yaptırımlarını devreye almıştı.

APPLE'DAN RUSYA'YA YAPTIRIM!

ABD'li teknoloji devi Apple da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurmuş ve RT ile Sputnik'in mobil uygulamalarını da uygulama mağazası App Store'dan kaldırmıştı.