e-YDS/11 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024: e-YDS Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) başvuruları 1-10 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM takvimine göre söz konusu sınav Ekim ayında düzenlenecek. Adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM 2024 e-YDS/11 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
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ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde yapılıyor. Ekim ayında Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) uygulanacak. Yabancı dil puanı elde etmek isteyen adaylar, sınav hazırlıklarını tamamladı. e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, ÖSYM sınav takvimi Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, ÖSYM 2024 e-YDS/11 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
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E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) tarihi belli oldu.
Takvime göre e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce, 19 Ekim 2024 tarihinde düzenlenecek.
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E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınav sonuçları, sınavdan hemen sonra aynı gün içerisinde açıklanacak.
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E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamadan şu ifadelere yer verildi:
''19 Ekim 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 17 Ekim 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
19 Ekim 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''