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        Haberler Bilgi Yaşam e-YDS/11 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024: Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?

        e-YDS/11 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024: e-YDS Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) başvuruları 1-10 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM takvimine göre söz konusu sınav Ekim ayında düzenlenecek. Adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM 2024 e-YDS/11 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 10:04 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:04
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        • 1

          ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde yapılıyor. Ekim ayında Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) uygulanacak. Yabancı dil puanı elde etmek isteyen adaylar, sınav hazırlıklarını tamamladı. e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, ÖSYM sınav takvimi Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, ÖSYM 2024 e-YDS/11 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

        • 2

          E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) tarihi belli oldu.

          Takvime göre e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce, 19 Ekim 2024 tarihinde düzenlenecek.

        • 3

          E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınav sonuçları, sınavdan hemen sonra aynı gün içerisinde açıklanacak.

        • 4

          E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamadan şu ifadelere yer verildi:

          ''19 Ekim 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        • 5

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 17 Ekim 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

          19 Ekim 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''

          E-YDS/11 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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