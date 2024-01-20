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        Haberler Gündem e-YDS sorgulama ekranı: e-YDS 2024/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        e-YDS 2024/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM sınav takvimine göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak tarihinde saat 13.45'te uygulanacak. Hatırlanacağı gibi e-YDS başvuruları 3-11 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından e-YDS 2024/1 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başlayacak. İşte e-YDS sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 01:37 Güncelleme: 20.01.2024 - 01:37
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        • 1

          e-YDS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Ocak tarihinde uygulanacak sınav için adaylar, sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren erişim sağlayabilecek. Peki, "e-YDS 2024/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte e-YDS sonuç tarih...

        • 2

          e-YDS 2024/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak 2024 tarihinde saat 13.45'te gerçekleştirilecek.

        • 3

          e-YDS 2024/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-YDS 2024/1 İngilizce sınav sonuçları sınavla aynı gün yani 20 Ocak'ta ilan edilecek.

        • 4

          e-YDS 2024/1 İNGİLİZCE SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

          e-YDS 2024/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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