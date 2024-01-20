e-YDS 2024/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınav takvimine göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak tarihinde saat 13.45'te uygulanacak. Hatırlanacağı gibi e-YDS başvuruları 3-11 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından e-YDS 2024/1 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başlayacak. İşte e-YDS sorgulama ekranı...
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e-YDS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Ocak tarihinde uygulanacak sınav için adaylar, sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren erişim sağlayabilecek. Peki, "e-YDS 2024/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte e-YDS sonuç tarih...
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e-YDS 2024/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak 2024 tarihinde saat 13.45'te gerçekleştirilecek.
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e-YDS 2024/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2024/1 İngilizce sınav sonuçları sınavla aynı gün yani 20 Ocak'ta ilan edilecek.
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e-YDS 2024/1 İNGİLİZCE SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.