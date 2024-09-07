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        Haberler Bilgi Yaşam e-YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile e-YDS 2024/10 İngilizce sonuçları sorgulama ekranı

        e-YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile e-YDS 2024/10 İngilizce sonuçları sorgulama ekranı

        Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) 7 Eylül Cumartesi günü düzenlendi. e-YDS/10; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 47 e-sınav salonunda uygulandı. Merakla beklenen e-YDS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek. İşte, ÖSYM ile e-YDS 2024/10 İngilizce sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 18:08 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:08
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        • 1

          Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) 7 Eylül 2024 tarihinde 4 ilde uygulandı. Söz konusu sınava İngilizce dil puanı elde etmek isteyen adaylar katılım sağladı. Sınavın ardından e-YDS sonuçları açıklandı. Peki e-YDS 2024/10 İngilizce sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM ile YDS 2024/10 İngilizce sonuçları sorgulama ekranı…

        • 2

          E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAVI TAMAMLANDI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) 7 Eylül 2024 tarihinde düzenlendi.

        • 3

          80 SORU İÇİN 180 DAKİKA SÜRE VERİLDİ

          İngilizce olarak uygulanan sınav saat 13.45'te başladı ve saat 16.45'te sona erdi. Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verildi. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabildi.

        • 4

          E-YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

          ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2024/10 İngilizcenin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        • 5

          E-YDS 2024/10 İNGİLİZCE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

          E-YDS 2024/10 İNGİLİZCE SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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