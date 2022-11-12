Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS) sınavında sonuçlar açıklandı. Adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. Sınava katılım gösteren adaylar, "e-YDS sonuçları açıklandı mı, e-YDS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir. İşte detaylar...