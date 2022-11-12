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e-YDS sonuçları açıklandı! e-YDS sonuçları nasıl nereden öğrenilir? e YDS sorgulama ekranı

e-YDS sonuçları açıklandı! e-YDS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 13:45'de başlayan e YDS sonuçları açıklandı. Yaklaşık 5 bin kişinin katılım sağladığı sınavda sonuçlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika açıklamasıyla duyuruldu. İşte e-YDS sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 12.11.2022 - 18:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS) sınavında sonuçlar açıklandı. Adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. Sınava katılım gösteren adaylar, "e-YDS sonuçları açıklandı mı, e-YDS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir. İşte detaylar...

     

  • E-YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    ÖSYM'den yapılan açıklamada "Adaylar, e YDS  sınav sonuçlarını, 12 Kasım 2022 tarihinde saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir." denildi.

  • e-YDS HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

    Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki toplam 47 e-Sınav merkezinde düzenlenecek e-YDS'ye 5 bin 77 aday katılacak.

     

  • e- YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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