e YDS sınava giriş belgesi yayınlandı. e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Şeklindeki sorular ise öğrenciler tarafından merak konusu oldu. e YDS ingilizce, Almanca ve Fransızca sınavı 22 Haziran tarihinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Sınav günü kötü bir sürpriz ile karşılaşmak istemeyen öğrenciler e YDS sınav giriş belgelerini kontrol etmeli ve bir gün öncesinden sınava girecekleri alanı kontrol etmelidirler.

E YDS GİRİŞ YERLERİ 2019

e-YDS sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. e-YDS sınav giriş yerleri https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı.

E YDS İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/6 İngilizce),22 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.

E YDS ALMANCA FRANSIZCA SINAVLARI NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca),29 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.

E YDS SINAVI SAAT KAÇTA?

22 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/6 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Haziran 2019 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

22 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/6 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır