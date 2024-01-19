e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak?
e-YDS 2024/1 İngilizce sınavına girecekler için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle beraber; e-YDS 2024/1 sınav ve sonuçların açıklanacağı tarih de belirlendi. Peki, e-YDS 2024/1 sınavı ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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e-YDS 2024/1 İngilizce sınavında geri sayım başladı. e-YDS 2024/1 için başvurular 3 ile 11 Ocak arasında yapıldı ancak adaylara geç başvuru imkânı verilmedi. ÖSYM'nin takvimiyle adayların merak ettiği tüm e-YDS 2024/1 tarihleri de belli oldu. İşte, e-YDS 2024/1 sınav ve sonuçların açıklanacağı tarih...
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e-YDS 2024/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak 2024 tarihinde saat 13.45'te gerçekleştirilecek.
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e-YDS 2024/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2024/1 İngilizce sınav sonuçları sınavla aynı gün yani 20 Ocak'ta ilan edilecek.
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e-YDS 2024/1 İNGİLİZCE SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.