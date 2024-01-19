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        Haberler Gündem e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2024/1 sınava giriş belgesi sorgulama

        e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak?

        e-YDS 2024/1 İngilizce sınavına girecekler için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle beraber; e-YDS 2024/1 sınav ve sonuçların açıklanacağı tarih de belirlendi. Peki, e-YDS 2024/1 sınavı ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:41
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        • 1

          e-YDS 2024/1 İngilizce sınavında geri sayım başladı. e-YDS 2024/1 için başvurular 3 ile 11 Ocak arasında yapıldı ancak adaylara geç başvuru imkânı verilmedi. ÖSYM'nin takvimiyle adayların merak ettiği tüm e-YDS 2024/1 tarihleri de belli oldu. İşte, e-YDS 2024/1 sınav ve sonuçların açıklanacağı tarih...

        • 2

          e-YDS 2024/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak 2024 tarihinde saat 13.45'te gerçekleştirilecek.

        • 3

          e-YDS 2024/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-YDS 2024/1 İngilizce sınav sonuçları sınavla aynı gün yani 20 Ocak'ta ilan edilecek.

        • 4

          e-YDS 2024/1 İNGİLİZCE SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

          e-YDS 2024/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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