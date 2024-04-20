e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavı ne zaman başlıyor, giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM sınav takvimi tüm hızıyla işliyor. Bugün e-YDS heyecanı var. 4 Nisan'da başvuru sürecinin bittiği e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavına dair detaylar araştırılıyor. İşte ÖSYM takvimine göre; e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavının detayları...
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e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavı gündeme geldi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre, 20 Nisan yani bugün yapılacak sınav için araştırmalar hız kazandı. Peki, e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavı kaçta başlıyor, sınava giriş belgesi nasıl alınır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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E-YDS 2024/3 FARSÇA, YUNANCA, BULGARCA SINAVI NE ZAMAN?
e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavı bugün yan, 20 Nisan Cumartesi saat 13.45'de yapılacak. Adaylar, 13.30'dan sonra binaya alınmayacak.
Sınav, elektronik ortamda ve Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak ve toplamda 180 dakika sürecek.
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E-YDS 2024/3 FARSÇA, YUNANCA, BULGARCA SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM'nin sitesinden adaylar sınava giriş belgesi alabilir.
E-YDS 2024/3 FARSÇA, YUNANCA, BULGARCA SINAVA GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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E-YDS 2024/3 FARSÇA, YUNANCA, BULGARCA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınavla aynı gün yani 20 Nisan Cumartesi günü ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.