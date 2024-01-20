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        Haberler Gündem e-YDS 2024-1 sınav sonuçları açıklandı! e-YDS 2024-1 İngilizce sınav sonuçları

        e-YDS 2024/1 sınavı gerçekleşti! e-YDS 2024/1 sonuçları açıklandı!

        e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı gerçekleşti. Sınava giren binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM takvimiyle e-YDS 2024/1 sınav sonucunun ne zaman ilan edileceği belli oldu. İşte, e-YDS 2024/1 sınav sonucunun açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 18:40 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:40
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        • 1

          e-YDS 2024/1 sınavı için araştırmalar hız kazandı. Bugün yapılan sınav sonrasında sınava giren adaylar e-YDS 2024/1 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Saat 13.45'te başlayan sınav sonrası sonuçlar ÖSYM tarafından ilan edildi. İşte, e-YDS 2024/1 hakkında tüm detaylar...

        • 2

          e-YDS 2024/1 SINAVI BAŞLADI

          ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak 2024 saat 13.45'te başladı.

        • 3

          e-YDS 2024/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-YDS 2024/1 İngilizce sınav sonuçları sınavla aynı gün yani 20 Ocak'ta ilan edildi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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