ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamada "14 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi. e-YDS 2020 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

E-YDS 2020 SINAV SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN

Sınav sonuçları, 14 Kasım 2020 tarihinde saat 18.10'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.