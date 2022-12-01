Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

E-ticarette 'rekor' Kasım

E-ticaretteki geleneksel Kasım ayı kampanyaları rekorlar ile geride kaldı. Hepsiburada, 1-28 Kasım tarihleri arasında 200 binden fazla kampanyayla sipariş sayısını geçen yıla kıyasla 1.7 kat artırarak Kasım ayı rekoru kırdığını bildirirken, Trendyol ise platform üzerinden 11 milyon kişinin alışveriş yaptığını ve 71 milyon ürünün satıldığını bildirdi

Giriş: 01.12.2022 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL
E-ticarette 'rekor' Kasım
HABERTURK.COM

E-ticaretteki geleneksel Kasım ayı kampanyaları, Aralık ayı itibarıyla sona erdi. Geçtiğimiz ay platformlar üzerinden gerçekleşen satışlarda dikkat çeken artışlar yaşandı.

Hepsiburada Kasım ayında, alınan sipariş sayısını 1.7 kat artırdığını açıkladı. En çok sipariş alan tarih olan 11 Kasım’da ise günlük sipariş ve ciro rekorunun kırıldığı bildirildi.

Buna göre, 1-28 Kasım tarihleri arasında verilen sipariş sayısında aylık rekor satış hacmine ulaşılırken, platform üzerinde bu dönem boyunca 207 bin farklı kampanya düzenlendiği kaydedildi.

Satılan ürün adedi 30 milyona ulaşırken indirimli alışveriş yapan hanelerin ise yaklaşık 907 milyon TL tasarruf sağlamış olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, bu ay en çok sipariş verilen 11 Kasım ve 25 Kasım tarihlerinde uygulama üzerinde aynı anda bulunan kullanıcı sayısı bir milyonu buldu.

Hepsiburada müşterilerinin Kasım ayında en çok temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik, züccaciye ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdiği de verilen bilgiler arasında.

71 MİLYON ÜRÜN SATIŞINA ARACILIK YAPTI

Kasım ayındaki performansını açıklayan Trendyol ise, geçtiğimiz ay platform üzerinden 11 milyon kişinin alışveriş yaptığını ve 71 milyon ürünün satıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Kasım ayında indirim yapan işletmelerin satışlarını 4 kat artırdığı ve platforma 1 milyar ziyaret gerçekleştiği aktarıldı.

Trendyol'da İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en çok satıl yapılan iller ile Kocaeli, Gaziantep ve Bursa olarak açıkladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Dünyanın en çirkin şehirleri
Dünyanın en çirkin şehirleri
Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...
Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...
Eski SAT'çıların darbe davasında Yargıtay'dan flaş karar
Eski SAT'çıların darbe davasında Yargıtay'dan flaş karar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.