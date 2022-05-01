E-ticarette rekor büyüme beklentisi

ETİD Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla değişen alışveriş alışkanlıklarının, e-ticaret sektörü üzerindeki etkisini sürdürdüğünü dile getirerek, nisanda açıklanan 2021 yılı sektör verilerinin alışveriş süreçlerinde farklılaşan tabloyu ortaya koyduğunu söyledi.
Geçen yılın ülkede e-ticaret hacminin yüzde 69 artarak 381,5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Çevikoğlu, sipariş adetlerinin de yüzde 46'lık artışla 3 milyar 347 milyona yükseldiğini kaydetti.
Salgının etkisiyle geçen yılı rekor büyümeyle kapatan e-ticaret sektörünün büyümeye devam ettiğini anlatan Çevikoğlu, "Günlük hayatta salgının etkileri bitmeye başlasa da e-ticaret sektörüne kazandırdığı alışkanlıklar artarak sürüyor. Bu yıl da e-ticaret sektöründe rekor büyüme bekliyoruz." diye konuştu.
Çevikoğlu, geçen yıl yüzde 17,7 olan e-ticaretin genel ticarete oranının bu yılın sonunda da benzer seviyelerde olmasını beklediklerine dikkati çekti.
"YURT DIŞI İLGİSİNİN YOĞUN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"
Sektörün tamamı itibarıyla yılın ilk üç aylık verilerine ilişkin tablonun ortaya konmamış olmasına karşın kendilerinin PttAVM.com platformunda bu artışı gözlemlediklerini dile getiren Çevikoğlu, "Geçtiğimiz yıl e-ticaretin yüzde 4'ünü diğer ülkelerin, ülkemizden yaptıkları alışveriş oluşturdu. Yine kendi platformumuzda gözlemlediğimiz verilere göre, yurt dışı ilgisinin yoğun olduğunu görüyoruz ve bu oranın da, ülke olarak ürünlerimize ilgi arttıkça, yıl sonunda yüzde 6-7'ler seviyesine ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
PttAVM olarak yurt dışına yaptıkları yatırımların da bunda etkili olduğunu kaydeden Çevikoğlu, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra son dönemde Avrupa ülkelerinin de ilgisiyle karşılaştıklarını bildirdi.
Son dönemde gündemde olan e-ticaret yasası hazırlığına da değinen Çevikoğlu, şunları kaydetti:
"Aslında uzun süredir bu düzenleme üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Zaman zaman bizler de görüş alışverişi için temaslarda bulunduk. Düzenlemeye son hali verildiğinde konuşmak daha doğru olur. Ancak bizim sektör olarak temel beklentimiz rekabet koşullarının korunması olur. Haksız rekabetin çeşitli adımlarla önlenmesiyle satıcılar daha rahat satış yapabilecek. Bu da vatandaşlara olumlu yansıyacaktır."
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