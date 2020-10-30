E-ticareti masaya yatıracaklar

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WPP ve Trendyol, pandemi ile kullanımı gittikçe artan e-ticaret temalı online etkinlik düzenliyor. 3 Kasım günü saat 10-12 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte Trendyol ve WPP’den sektörün deneyimli isimlerinin, COVID-19 etkileri ile e-ticaret dinamiklerinin nasıl değiştiğini ve bu değişimin nasıl iş fırsatına çevrilebileceği konularını tartışacağı bildirildi.

Wavemaker Yönetici Ortağı Sibel Ülkü’nün moderatörlüğünü yapacağı online etkinliğe Trendyol CMO’su Erdem İnan, Trendyol Pazarlama Müdürleri Fatih Öztürk, Merve Akbıyık ve Eslem Diker katılacak.

Etkinlik süresince ayrıca katılımcıların da merak ettikleri sorular cevaplanacak. Daha fazla detay WPP ve Trendyol tarafından etkinlik sonrası paylaşılacak.

Trendyol CMO’su Erdem İnan, "Ekip olarak her gün daha iyisini hedefliyor, kendimizi durmadan geliştiriyoruz. Sahip olduğumuz bilgi ve deneyimimizi paylaşarak ülkemizin dijitalleşmesine ve ekosistemimize katkı sağlıyoruz. Trendyol olarak deneyimlerimizi katılımcılarla paylaşacağımız için heyecanlıyız” diye konuştu.

Wavemaker CEO’su Serdar Aytok ise, "Wavemaker olarak işimizi, içinde olduğumuz kategoriyi, ekiplerimizi büyütmenin, geliştirmenin her zaman daha iyi bir yolu olduğuna inanıyoruz, her güne bu arayışla başlıyoruz" dedi.

Sektörde fayda yaratacak bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ötürü heyecanlı olduğunu paylaşan WPP yönetim ekibi, "Değişimleri sürekli takip ediyor ve bu değişimin markalarımız için bugün ve gelecekte ne anlama geldiğine odaklanmaya devam ediyoruz. Markalarımızın gündeminde olan sorulara cevap verebilmek adına onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz" görüşünü paylaştı.