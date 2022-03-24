Dernekten yapılan açıklamaya göre, ETİD, 2022 yılının ilk sektör buluşmasını gerçekleştirdi. ETİD Başkanı Ekmekçi'nin ev sahipliğindeki toplantıya, Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Dairesi Başkanı Mehmet Kayış, E-İhracat, Dijital Pazarlama ve Yeni Nesil Teknolojiler Bölüm Başkanı Hasan Önal, 130 firmadan 250'ye yakın sektör temsilcisi katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, 2021'de online alışveriş harcamalarının bir önceki yıla göre büyüme ivmesini devam ettirerek cirosal bazda 400 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığını bildirdi.
Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaret sektörünün yıllık olarak yüzde 65 büyüdüğünü belirterek, bu büyüme ivmesinin sürmesini ve 2022'de sektör cirosunun 560 milyar TL'yi geçeceğini öngördüklerini bildirdi.
ETİD'in kuruluşundan bu yana e-ticaret sektörünün geliştirilmesi adına çalışmalar yürüttüğünü belirten Ekmekçi, "Sektörün temsil ihtiyacının karşılanması için verdiğimiz hizmetleri sürekli geliştirerek üyelerimizle birlikte Türkiye'deki e-ticaret payının yüzde 95'inden fazlasını karşılıyoruz. Dernek olarak, ana misyonumuzu sektörün öncüsü olmak, sağlıklı büyüme ve doğru regülasyonları sağlamak oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Beklenen ve ciddi değişikliklerin öngörüldüğü yeni e-ticaret yasasının bu yıl hayata geçeceğini bildiren Ekmekçi, şunları kaydetti:
"Bu yasa çerçevesinde ilgili devlet kurumları ile yakın temas kuruyoruz. Dernek olarak gündemimizdeki diğer önemli konuları sektördeki istihdamın artırılması ve networking organizasyonları oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz sektör, çok yeni ve hızla büyüyen bir sektör. Dolayısıyla sektör paydaşlarını yılda 4 kez bir araya getirdiğimiz networking organizasyonlarıyla sektörün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak bizler için büyük önem taşıyor.
Ayrıca, Türkiye'nin en değerli üniversiteleriyle iş birliği içerisinde, istihdam oranlarının artırılması ve e-ihracatın yaygınlaşmasını amaçlayan çalışmaları hayata geçiriyoruz. Pandemi ile birlikte tüketici alışkanlıkları da değişti. Tüketiciler, online alışverişe alıştı. Üreticiler ve perakende sektörü de e-ticaretin ulaşılabilirliği, düşük maliyeti ve fırsatlarına uyumlu hale geldi."
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