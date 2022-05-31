E-ticaret düzenlemesinde sona yaklaşıldı

AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bursa'da bir otelde düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Özel Oturumu"nda, Bakanlığın sanayi ve ticaret odaları ve birliklerle iç içe olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirten Muş, duruma göre ihracat konusunda bazı ürünlerde kısıtlamalara da gittiklerini dile getirdi.

Muş, vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamalarının görevleri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Herkesin şunda müsterih olması lazım, bunlar kalemler tek tek inceleniyor, bir şey görüldüğü zaman özellikle bazen uygulamaya koymadan önce firmalarla görüşüyorsunuz, temsilcilerle konuşuyorsunuz. Her yaptığımız, her iş dünyasıyla konuştuğumuzu oturup da vatandaşla paylaşmıyoruz ki. Pek çok iş, uygulama, toplantı yapılıyor, bazen onlar biraz daha fedakarlık yapıyorlar bazen karşılıklı bir hedef koyuyorsunuz herkes ona sadık kalıyor bazen de mevzuatsal uygulamalar yapıyorsunuz. Türkiye'nin güvenli tedarikçi rolünü de bozmamak gerekiyor bu kararları veriyorken. Gıdayla alakalı Türkiye'nin yaklaşık 25 milyar dolarlık gıda ihracatı var. Biz içerideki ihtiyacı ne kadar olursa olsun fiyatı biz dışarıya müsaade etmeyiz ama bir dengede gitmesi lazım."

E-ticarette tekelleşmeye karşı çıktıklarını belirten Bakan Muş, konvansiyonel ticaret yapım şekliyle ile e-ticaret birbirinden farklı olduğunu ifade etti.

Yapılacak yasal düzenlemelerle e-ticaretin büyüyeceğini dile getiren Muş, "Bir noktaya kadar geldik, değerlendirmelerimizi, çalışmalarımızı yapıyoruz, milletvekillerimize destek veriyoruz. Haziran ayı içinde biz gelmesini bekliyoruz ve TBMM'de bunun yasalaşmasıyla alakalı bir beklenti içindeyiz." dedi.

BAE İLE SERBEST TİCARET

Muş, son dönemde enerji fiyatlarının artmasıyla Merkez Bankasının finansman planlamasını yaptığına işaret ederek, "Türkiye’nin döviz girdisi hizmet ihracatından geliyor. Bir şekilde de bu finansmanı Merkez Bankasının organize etmesi, planlaması gerekiyor. Ben talepleri alıyorum. Merkez Bankası ile bazı değerlendirmeler yapıyoruz. Bazı sektörlerde döviz koruma oranı çok yüksek olduğu için bu oranın aşağı çekilmesi konusunda talepler var. Bunun değerlendirmesini Merkez Bankası ile yapıyoruz." diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile normalleşme adımları atıldığına işaret eden Muş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birleşik Arap Emirlikleri ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürütüyoruz. Amacımız da yıl sonuna doğru yıl bitmeden serbest ticaret anlaşmasını imzalamak. Türkiye imalatçı bir ülke. Doğal kaynakları olmadığı için şartlar Türkiye'yi üretmeye zorladı. Türkiye’deki girişimcilik, sanayicilik ve iş insanlarının üretme özelliği iyi bir noktaya geldi. İmalatçı bir ülke Türkiye. Dolayısıyla hem Suudi Arabistan ile hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle bu normalleşme bizim ticaretimize çok olumlu yansıyacağı aşikar. Hem hizmet ticaretimize hem de genel dış ticaretimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Hatta serbest ticaret anlaşması müzakerelerinden sonra üçüncü ülkelerde bile ortak işler yapmak istiyoruz bu ülkelerle. Çünkü bizim uluslararası alanda iş yapma kabiliyetimiz çok yüksek. Şu an çok olumlu gidiyor."

HAL YASASI ÇALIŞMALARI

Bazı yerlerde meyve ve sebzelerin dökülmesine ilişkin görüntülerin dönem dönem yayınlandığını dile getiren Muş, bunları ilgili birimlerin takip ettiğini ve bazı olayların bir yıl önce olduğunu aktardı.

Türkiye'de uzun zamandır Hal Yasası tartışmasının olduğuna değinen Muş, şunları kaydetti:

“2012 yılında değişiklik yapıldı zaten. Konulardan bir tanesi şu, çok aracılar var. Fiyatlar onun için yükseliyor. Dolayısıyla bunların azaltılması lazım. 2012-2013 senesinde yapılan değişiklikle beraber aslında market, manav, otel, restoran sahibi, üretici, imalatçı doğrudan üreticiden alma yetkisi var. Bir tek hale bildirimde bulunuyor. Mesela paketlenmede problemler yaşanıyor. Halle alakalı bir durum değil. Üretici ürünü üretiyor bunu paketleyemediği zaman soğuk zincire taşıyamadığı zaman zayiat ortaya çıkıyor. Çürüyor, bozuluyor. Soğuk hava depoları da ilave bir yatırım gerektiriyor. Her yaptığınız çalışma ilave bir maliyet getiriyor. Hallerle alakalı gördüğümüz tablo şu. Kayıt sistemiyle alakalı giriş-çıkışlarla alakalı içerisinin dizaynıyla alakalı üretici birliklerinin oraya girmesiyle alakalı problemler var. Biz de birlikleri, üretici örgütlerini güçlendirebilirsek doğrudan ürünlerini oraya taşıma kabiliyetine sahip olabilirler. Dolayısıyla üretici örgütlerine de haldeki diğer tüccarların sahip olduğu hakları ve avantajları vereceğiz. Bununla ilgili paydaşlarla görüşüyoruz. Yönetim yapısıyla alakalı da güzel bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Düzenlemeyle alakalı biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birinci gündemimiz e-ticaret. Önce bu çalışmalara odaklandık. Bu geçtikten, mecliste yasalaştıktan sonra bir taraftan da bu iki düzenlemeye çalışıyoruz. Bu ikisini de biz önümüzdeki yasama dönemi içinde perakende kanunu ve hal yasası var. Bu ikisini de geçirmek istiyoruz."