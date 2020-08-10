e okul veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır? Sorusu çığ gibi büyüyor. Milyonlarca öğrenci ve veliler LGS tercih sonuçlarını sorgulamak için giriş yapmak istiyor.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx Adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kutucuğunda bulunan resimdeki rakamları girmeniz giriyor. Daha sonra öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfadan devamsızlık bilgilerini, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarınızı öğrenebileceksiniz.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

E OKUL VBS'DEN VELİLERE DUYURU

Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

E OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ

e-Okul yönetim bilgi sistemi girişine öğretmenler kullanıcı adı ve şifrelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden de giriş sağlayabilirler. Sadece öğretmen kullanıcıları tarafından e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.