E-okul veli bilgilendirme öğrenci ve veliler tarafından sıkça ziyaret edilmeye devam ediyor. Okulların açılması ile birlikte öğrenciler haftalık ders programlarına e-okul VBS ekranından öğrenebilecek. Peki, e okul VBS öğrenci giriş sayfası nasıl açılır? İşte detaylar...

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 2019

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E OKULDAN ÖĞRENCİ VE VELİLERE UYARI!

Öğrencilerimizin Merkezi Ortak Sınavları veya İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk (İOKBS) sınavları ile ilgili bilgilerini menüdeki "Sınav Bilgileri" bölümününden "Sınav Bilgileri" ekranını seçerek öğrenebilirsiniz.

Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir.