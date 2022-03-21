Hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından kullanılan e-Okul sisteminde bir öğrencinin okuldaki başarı ve devam durumuna ilişkin her bilgiye erişilebiliyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden veliler de öğrencilerin okuldaki durumu hakkında bilgi edinebiliyor.



E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?



e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.



E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!