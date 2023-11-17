E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile devamsızlık, sınav sonucu ve karne notu sorgulama
Haftalık ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları ve karne notu bilgilerini sorgulamak isteyen öğrencilerin gözü e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) ekranına çevrildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. döneminde öğrenciler ve velileri T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile sisteme giriş yapabiliyor. İşte 2023-2024 MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları sorgulama...
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Haftalık ders programı, yazılı sonuçları, devamsızlık, sınav sonuçları ve not bilgisi MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilirken öğrenci ve velilerin gözü e-Okul VBS ekranına çevrildi. T.C. kimlik numarası ile okul numarası E-Okul sistemi ile okul veya öğretmen tarafından yapılan güncel duyurular da yayınlanabiliyor. İşte MEB 2023-2024 e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı...
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E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.
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E-OKUL'DAN NE ÖĞRENİLİR?
Yazılı Sonucu Sorgulama
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.
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Sınav Bilgileri
e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.
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Devamsızlık Sorgulama
Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.
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Ders Programı
e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.
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Diploma Puanı
Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul’a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.
Sınav Tarihleri
Öğrenciler ve velilerin sözlü veya yazılı sınavların hangi tarihte gerçekleşeceğini sorgulayabildiği sayfadır.
Davranış Notları
Davranış notu, ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışlarını ölçütler kullanılarak öğretmenler tarafından verilen nottur.