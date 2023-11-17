Haftalık ders programı, yazılı sonuçları, devamsızlık, sınav sonuçları ve not bilgisi MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilirken öğrenci ve velilerin gözü e-Okul VBS ekranına çevrildi. T.C. kimlik numarası ile okul numarası E-Okul sistemi ile okul veya öğretmen tarafından yapılan güncel duyurular da yayınlanabiliyor. İşte MEB 2023-2024 e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı...

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