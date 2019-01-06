E-Okul girişi ile karne notlarını görüntülemek isteyen milyonlarca öğrenci, gün içerisinde sık sık e-Okul sistemini ziyaret etmeye başladı. Öğrenciler 1. dönemin bitmesine kısa bir zaman kala notlarını kontrol ediyor ve karne puan hesaplaması yapıyor. Peki, e-okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? Karne notu nasıl hesaplanır? İşte, e-okul giriş ekranı...

E-OKUL NOT BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI!

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL YENİ GİRİŞ EKRANI!

E Okul MEBBİS giriş ekranı için tıklayınız

E Okul'a E Devlet üzerinden ulaşmak için tıklayınız

KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notu hesaplamaya yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

1 - 70,00 - 84,99 arasındakileri Teşekkür Belgesi,

2 - 85,00 ve daha yukarı olanları Takdir Belgesi,

3 - Ortaöğretim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiyle ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

E-OKUL’DA YENİ SİSTEM

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.