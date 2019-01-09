e okul öğrenci girişi nasıl yapılır merak ediliyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 1. döneminin sona gelmesiyle öğrenciler yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını merak ediyor. Öğretenler tarafından sisteme yüklenen sınav sonuçlarının ardından öğrenci ve veliler e okul takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? Diye araştırma yapıyor. E okul VBS giriş sisteminde takdir ve teşekkür hesaplama sistemi değişti. Peki, not hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP 2019

E Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak için https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx adresine tıklamanız yeterli olacaktır. Veli Bilgilendirme Sistemi VBS kutucuğunda resimdeki rakamları girin, daha sonra öğrencinin TC kimlik numarası, ardından da öğrenci okul numarasını girerek tüm bilgilere ulaşabileceksiniz.



E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ YAPMA

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.