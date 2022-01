MEB tarafından geliştirilen e-Okul sistemi sayesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir teşekkür hesaplamalarına, sene içinde girdikleri sınavlardan kaç puan aldıklarını, devamsızlık bilgilerini ve daha pek çok bilgiye karnelerini eline almadan önce ulaşabiliyor. Milyonlarca öğrenci için 24 Ocak Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili başlamış olacak. 21 Ocak Cuma günü 1. dönem karnesini alacak öğrenciler e-Okul not girişi ne zaman kapanacak, MEB E Okul VBS öğretmen girişi ve yazılı not giriş sayfası ne zaman, saat kaçta kapanır sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte e-Okul not girişinin kapanacağı tarihe dair merak edilenler...