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        Haberler Gündem Eğitim e-Okul ne zaman kapanıyor? 2024 1. dönem öğretmenlere e-Okul not girişi ve devamsızlık ne zaman kapanacak?

        e-Okul ne zaman kapanıyor? 2024 1. dönem e-Okul not ve devamsızlık girişi kapanma tarihi

        e-Okul öğretmenlere not ve devamsızlık girişi kapanma tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminin bitmesine artık sayılı günler kaldı. Son ders zilinin çalmasına ve karne gününe heyecanlı bekleyiş başlamışken e-Okul'un ne zaman kapanacağı araştırması sıklaştı. İşte MEB 2024 e-Okul kapanma tarihi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 13:49 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:49
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencileri ve velilere bilgi vermek amacıyla kurulan e-Okul'un ne zaman kapanacağı sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin e-Okul üzerinden devamsızlık ve not bilgilerini görebiliyorlar. 22 Ocak'ta karnelerin verilmesiyle başlayacak olan yarıyıl tatiline kısa bir süre kalmasıyla e-Okul'un kapanış tarihi de araştırılıyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? 2024 1. dönem öğretmenlere e-Okul not girişi ve devamsızlık ne zaman kapanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

          Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

          Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan e-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin gününden yani 22 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

          E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

          E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

          Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

          E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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