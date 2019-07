Öğrenciler yine e-Okul'a akın etti. LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.Peki, e-Okul girişi nasıl yapılır?

E-okul sistemine giriş yapmanız için internet bağlantısının bulunduğu herhangi bir bilgisayar veya akıllı cep telefonlardan e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapmanız yeterli olacaktır. Daha sonra bu cihazdan resmi e-okul web sayfasına gidin.

Gitmiş olduğunuz bu sayfada sizlerden bazı bilgiler istenecektir. Bu bilgiler ise öğrenciye ait olan T. C kimlik numarası ve öğrencinin eğitim görmüş olduğu okulda kullandığı öğrenci numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra yan tarafta bulunan güvenlik kodunu da girdikten sonra giriş butonuna tıklayın. Ve daha sonra yenilenerek açılacak olan sayfanın sağ kısmından dilediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz

E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;

- Not bilgisi; Sınav sonuçları, öğretmenler tarafından yüklendikten sonra kontrol edilebilir.

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak görülebilir.

- Haftalık ders programı; Hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

- Şube not ortalaması; Sınav sonucunda şubenin not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak, sınıf içerisindeki genel durumu kontrol edilebilir.

Bu bilgiler dışında; diploma puanı, dönem sonunda alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon zaman çizelgesine de E-Okul VBS üzerinden ulaşılabilir.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ