E Okul giriş sayfası ilk yarı yılın sonlarına geldiğimiz bu günlerde, veli ve öğrenciler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. 15 tatile sayılı gün kalırken, öğrenciler ve veliler ilk dönemde karnelerin nasıl geleceğini öğrenmeye çalışıyor. Öğrenci ve veliler için e-Okul giriş sayfası haberimizde.

E OKUL (VBS) GİRİŞ NASIL YAPILIR? 2019

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Açılan sayfada sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi giriş alanında istenen T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodu alanlarını doğru ve eksiksiz olarak girmek gerekmektedir.

Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra ikinci aşamada öğrencilerin kimlik ve eğitim bilgileri sorulmaktadır. Burada istenen bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul sistemine erişim sağlanmaktadır.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlığın öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor.

Bakanlık bünyesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sisteminde öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri yer alıyor.

e-Okul sistemine öğrenci ve velilerce son bir yılda 1,5 milyar kez giriş yapıldı. Bu girişlerin yüzde 80'i, 18 milyon akıllı telefonda kurulu mobil e-Okul uygulamasından gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

Öte yandan e-Okul sistemi en çok tıklanan kamu siteleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle eğitim öğretim yılı sonlarında veliler günde 30 milyon kez e-Okul sistemine girerek çocuklarının okul durumlarına ilişkin bilgilere ulaşıyor.

YARIYIL TATİLİNDE GİDİLEBİLECEK YERLER!

Milyonlarca öğrenci derslere ufak bir ara vermek ve dinlenmek için sömestr (yarıyıl) tatilini dört gözle bekliyor. Eğer bu dönemde karne hediyesi olarak çocuklarınızla yeni yerler keşfetmeyi planlıyorsanız Türkiye'de gidebileceğiniz onlarca yer var. Kapadokya, Bursa, Kartalkaya ve daha pek çok yerde yarıyıl tatilini değerlendirebilirsiniz. Sömestr (yarıyıl) tatilinde gidilebilecek rotaları aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz...

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.