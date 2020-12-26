Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?

Korona virüs hasta sayılarının son dönemde hızla artış göstermesi ile birlikte covid-19 test sayıları da artıyor. Covid 19 test sonuçları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği ve tüm sağlık geçmişinizi, tahlil sonuçlarınızı görebildiğiniz e-Nabız sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Türkiye'de korona virüs belirtisi olup test yaptıran vatandaşlar, Covid - 19 test raporlarını sağlık tesislerine gitmeye gerek kalmadan öğrenebiliyor. Peki e-Nabız Covid - 19 test sonucu ne zaman çıkar? e-Nabız üzerinden Covid - 19 sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
E-NABIZ NEDİR? E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
E-NABIZ SAĞLIK GEÇMİŞİM
e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.
Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.
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