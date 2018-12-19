Katma Değer Vergisi (KDV) oranı elektronik gazete aboneliğinde yüzde 1’den 18’e, elektronik kitapta yüzde 8’den 18’e çıkartıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamesiyle, bazı mal ve hizmetlerden alınan KDV oranlarında değişiklik yapıldı. Yüzde 1 KDV’ye tabi olan gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yüzde 18 KDV’ye tabi olacak.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Elektronik kitap ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışında yüzde 8 olan KDV oranı da yine 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 18’e çıkartıldı. Basılı satılan gazete ve dergide yüzde 1, basılı kitapta ise yüzde 8 KDV uygulaması devam edecek.

Elektronik gazete ve dergi okuyucu, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin satışında ise yüzde 18 oranında KDV uygulanıyor.