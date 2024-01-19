Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem E karne ne zaman, saat kaçta açılıyor? 2024 e-karne görüntüleme giriş ekranı

        e-karne görüntüleme giriş ekranı: 2024 MEB e-Okul ile e-karne ne zaman açılaca

        Okullarda birinci dönem 19 Ocak'ta son ders zilinin çalmasıyla sona eriyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden e-karne ile notları ve ortalama görüntüleme ekranına erişilebilecek. Öğrenciler ve velileri dijital ortamda e-okul aracılığıyla e-karnelerini görüntülenebilecek. Bu noktada gözler "e-karne saat kaçta, ne zaman açılacak ve nasıl alınır?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 e-Karne görüntüleme giriş ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          19 Ocak'ta karnelerin verilmesiyle beraber milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi tatilin tadını çıkarmaya başlıyor. Birinci dönemin sona ermesiyle e-karne sistemi yeniden gündeme geldi. Not ortalamalarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler "e-karne ne zaman açılacak ve nasıl alınır?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, 2024 e-karne görüntüleme giriş ekranı hakkında detaylar...

        • 2

          E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

          Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

          Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan e-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin gününden yani 22 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

        • 3

          E KARNE NE ZAMAN AÇILACAK, NASIL ALINACAK?

          e-Karne görüntüleme işlemi e-Okul.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapılmasının ardından sol taraftaki menüde e-Karne ibaresi yer alıyor. Açılan ekranda ise PDF ibaresini seçerek e-karneye erişim sağlayabilirsiniz. E karnelerin 19 Ocak cuma günü erişime açılması bekleniyor.

        • 4

          E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

          e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

        • 5

          TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL VE KAÇ PUANLA ALINIR?

          Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

          Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

          İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

          Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

          a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

          b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

          c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Yarıyıl tatili başlıyor
        Yarıyıl tatili başlıyor
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        Sağanak yağmur alarmı!
        Sağanak yağmur alarmı!
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        Habertürk Anasayfa