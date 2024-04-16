E-ihale'den 913 milyon TL gelir

REKLAM advertisement1

E-ihale yöntemiyle 2024 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen satışlardan 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, E-ihale yöntemiyle 2024 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen toplam 3 bin 807 ihaleden 3 bin 332’sinde satış gerçekleştiği, bu ihaleler kapsamında bin 81 araç satışından yaklaşık 478 milyon lira, 2 bin 251 eşya grubu satışından 435 milyon lira olmak üzere toplam 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, geçen yılın aynı dönemine göre araç satışlarında yüzde 77, eşya satışlarında yüzde 299 ve hasılatta ise yüzde 141 oranında artış sağlandı.

REKLAM Bunun yanında 2024 yılındaki toplam 84 farklı gruptaki ihalelerin yüzde 38’sini elektronik eşya, yüzde 11’ini makine aksamı ve yedek parça, yüzde 8’ini demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar, yüzde 4’ünü yağlı tohum ve meyveler, yüzde 3’ünü cam ve cam eşya, yüzde 2’sini demir veya çelikten eşya oluşturdu. 2014'TEN BERİ ONLİNE Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışının, 2014 yılından itibaren elektronik ihale yoluyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

E-ihale yoluyla, ticari araçlardan binek araçlara, kuyumculuk sektöründen tekstil sanayine, elektronik eşyadan mobilyaya, gıda sanayinden kozmetik sektörüne kadar geniş bir yelpazede pek çok eşya piyasa değerinde ve rekabetçi ortamda, etkin bir şekilde satışı gerçekleştirilerek ülke ekonomisine kazandırıldığı da aktarıldı. MAĞAZALARDAN DA SATIŞ YAPILDI Tasfiyelik hale gelen eşyanın satışının, elektronik ihale uygulamasının yanı sıra Ticaret Bakanlığı’na bağlı perakende satış mağazaları aracılığıyla da gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda 2024 yılında satış mağazalarımızda 45 bin 18 toplam satış yapıldığı, bu satışlardan elektronik eşya (cep telefonu, airfryer, küçük ev aleti vb.) grubunda 28 milyon TL, optik alet ve cihazlar grubunda 5 milyon TL, oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri grubunda 2 milyon TL olmak üzere perakende satış mağazalarından toplamda 53 milyon TL gelir elde edildiği, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26 oranında gelir artışı sağlandığı açıklandı.