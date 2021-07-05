E-Garaj pazar payını yüzde 10'a çıkardı

Dünya’da ve Türkiye’de elektrikli otomobillere ilgi artarken altyapı çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. Elektrikli otomobiller için satış, satış sonrası hizmetleri ve şarj istasyonları kurulumu konusunda 2019 yılından bu yana 360 derece hizmet veren E-Garaj, Türkiye elektrikli otomobil pazarından yüzde 10 pay aldığını duyurdu.
Maslak'ta bulunan bin 200 metrekarelik showroom ve servis alanında 30 personel ile hizmet verdiklerini bildiren E-Garaj kurucu ortağı Ahmet Faruk Usta, şu an itibariyle Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarının toplam satış içerisinde yüzde 1 pay aldığını dile getirerek, "Avrupa’da son 5 yıl içerisinde elektrikli araç satışlarının toplam satışlarda önemli bir pay almaya başladığını görüyoruz. Örneğin Norveç’te bu oran yüzde 70’e ulaşmış durumda. Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 600 büyüdü. 2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık bin 200 elektrikli otomobil satıldı. Bizim bu satışlarda pazar payımız yüzde 10. Gelecek 10 yılda elektrikli araçların Türkiye toplam pazarında yüzde 40-50 bandına yaklaşmasını bekliyoruz" dedi.
Elektrikli otomobil almak isteyen potansiyel kullanıcıların kendilerine uygun aracı bulmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Usta, "Elektrikli araçlara karşı ilginin İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Antalya’da yoğunlaştığını görüyoruz. En çok talep ve ilgi 35 yaş ve altı yaş grubundan geliyor. Tüm markaların elektrikli modellerinin satışıyla beraber servis hizmetlerini de veriyoruz. Bu yıl sonuna kadar yeni E-Garaj’lar konusunda İzmir, Ankara ve Antalya ile ilgili showroom, servis ve şarj istasyonları planlarımız var. Amacımız, distribütör olarak tüm Türkiye’ye yayılmak" dedi.
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