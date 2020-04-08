ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU E-DEVLET - PTT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verilmişti. Ve o başvurular e-devlet üzerinden başladı. Ücretsiz maske başvuru formu doldurmak için aşağıdaki adımları tek tek ilerlemeniz gerekir.

Ücretsiz maske başvuruları yapan kişilere, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.