26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşe giriş ve işten çıkış bildirgesi, işverenlerin sigortalı çalışanlarıyla ilgili SGK'ya bilgilendirmesi gereken belgelerden biridir. İşverenler, işyerinde hizmet akdine tabi çalıştırmaya başladıkları sigortalıların bildirimlerini işe giriş bildirgesiyle, hizmet kayıtlarını aylık prim ve hizmet belgesiyle, hizmet akdi sona eren sigortalıların işten ayrılışlarını işten ayrılış bildirgesi e-sigorta ve e-bildirge uygulamaları üzerinden SGK'ya göndermektedirler.
İşveren tarafından işe başlatılacak olan sigortalılar için nüfus cüzdanı ve fotoğraflarının yer aldığı belgeler ile işe giriş belgesi düzenlenmektedir. Sonrasında da işe başlatılacak olan kişiler için tüm işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.
SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ SORGULAMA
SGK sigortalı işe giriş bildirgesi sorgulama internetten üzerinden rahatlıkla öğrenilebilir. e-Devlet üzerinden sağlanan hizmetle sigortalı işe giriş bildirgesi sorgulama yaparak ne zaman işe giriş yaptığınızı öğrenebilirsiniz. Bu sistemden isteyen herkes yararlanarak işe giriş ve çıkışlarını, prim ödemelerini, emeklilik bilgileri ve daha birçok konu hakkında kişisel bilgilerini öğrenebilir. Sistemi kullanabilmeniz için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gereklidir. Şifreniz ve TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yapabilir ve istediğiniz konuda detaylı bilgi alabilirsiniz.
SGK İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİ SORGULAMA
Sigortalılığı sona eren çalışanı ile ilgili olarak sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun işverenlere/ilgililere yüklediği yükümlülüklerden biridir. Bu Kanun, yükleniciye yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde müeyyide uygulamaktadır.
Çalışanların işten çıkışı halinde SGK çıkışlarının yapılması için belirlenen yasal süre 10 gündür. 10 gün geçtikten sonra verilmesi halinde işverene asgari ücretin 1/10'i tutarında idari para cezası uygulanır.
İşten ayrılış bildirgesi yalnızca işveren tarafından görüntülenebilir ve çıktısı alınabilir. Sigortalının elektronik ortamda ya da e-Devlet sisteminde işten ayrılış bildirgesini alabilmesi mümkün değildir. Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış uygulamasından işverenler e-bildirge şifreleri ile giriş yaparak işten ayrılış bildirgesini görüntüleyebilir. Dilerseniz size en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine uğrayarak işten ayrılış bildirgenizi alabilirsiniz.
Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi işlemleri için aşağıdaki bağlantıdan size özel bilgilerinizle online işlem yapabilirsiniz.
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