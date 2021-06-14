Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "11 Eylül 2020'de 50 milyona ulaşan e-Devlet Kapısı'na, aradan bir yıl bile geçmeden 5 milyon yeni kullanıcı katıldı. Birçok hizmet adımının tek bir başlık altında paket olarak sunumuna yönelik geliştirmelerimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi
Koç, yaptığı açıklamada, 2008 yılında hayata geçirilen e-Devlet Kapısı'nda bugün 804 entegre kurumun bulunduğunu ve 5 bin 822 hizmetin sunulduğunu söyledi.
"11 Eylül 2020'de 50 milyona ulaşan e-Devlet Kapısı'nda, aradan bir yıl bile geçmeden 5 milyon yeni kullanıcı katıldı ve 55 milyona ulaşıldı." diyen Koç, sistemin çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.
Koç, e-Devlet Kapısı'ndaki hizmetleri tekil birer hizmetten çıkarıp bütünleşik hizmet formuna taşıma gayretinin sürdüğünü işaret ederek, "Araçlarım, çalışma hayatım, ikametgahım gibi hizmetlerle vatandaşlarımıza birbiriyle ilişkili birçok hizmet adımının tek bir başlık altında paket olarak sunumuna yönelik geliştirmelerimizi yapmaya devam ettiğimizi de belirtmek isterim." diye konuştu.
e-Devlet Kapısı konusundaki çalışma ve gayretlerin karşılığının, uluslararası raporlara da yansıdığını anlatan Koç, şunları kaydetti:
"23 Eylül 2020'de yayınlanan 'AB 2020 Yılı e-Devlet Endeksinde' Kullanıcı Odaklılık başlığında 36 ülke arasından Türkiye 4'üncü olmuştur. Endeksin genelinde 26'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız da önemli bir başarıdır. Gelecek bizlere daha çok çalışmayı, dijitalleşme sürecinin asla sekteye uğramayacak hassasiyete sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmalarımız ilerleyen dönemde daha kapsayıcı, derin, hızlı ve bütüncül olarak aralıksız devam edecektir."
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