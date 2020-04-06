E-devlet maske başvurusu nasıl yapılır? Soruları çığ gibi büyüyor. PTT milyonlarca vatandaşa ücretsiz 5 adet maske dağıtacak. Başvurular ise e-devlet üzerinden gerçekleşecek. Maske için başvuru formu doldurmanızın ardından adresinize maske gelecektir.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ePTTAVM üzerinden yapılacak başvurularda yoğunluğun yaşanması ve sitenin kısa sürede kilitlenmesinin ardından başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi. Açıklamada "Değerli vatandaşlarımız, Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

E-DEVLET MASKE BAŞVURU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜCRETSİZ MASKE TALİMATI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını bildirdi.

Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.

Aile üyeleri için maske temin etmek isteyen vatandaşlar, form üzerinde bu bilgileri de dolduracak.

Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.